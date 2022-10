Riedel promete definir rápido sua equipe

“Não é um projeto político, mas de governo”. Em sua primeira entrevista o Governador eleito de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) prometeu trabalho incansável e dará largada amanhã para escolha de secretariado. A partir de amanhã, Riedel começa a definir os rumos da próxima gestão e promete dar sua cara ao governo. “A gente vai dar a nossa cara, temos grandes talentos, excelentes pessoas. Ainda não tenho nenhum nome porque estava muito focado na eleição”.

As declarações foram dadas no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral), em Campo Grande. Riedel agradeceu aos 808.210 votos neste segundo turno, aos prefeitos, ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), à senadora eleita Tereza Cristina (PP), à família e à militância.

Ainda não tenho nenhum nome porque estava muito focado na eleição”. Sobre a trajetória até aqui, o governador eleito lembrou que chegou ao primeiro escalão do governo em 2014, a convite de Azambuja, e pôde conhecer o funcionamento da máquina administrativa. “Quero agradece a todos que se envolveram, as pessoas que se dedicaram muito. Discutimos o Estado em uma das campanhas mais difíceis da história. A eleição tinha um ex-governador, uma ex-vice governadora, um ex-prefeito, um deputado estadual, que foi o oponente no segundo turno, e mais quatro pessoas que não tinham participado de disputa eleitoral”, diz Riedel.