Dia começa quente mas previsão indica chuva e queda de temperatura

O dia começou quente em Mato Grosso do Sul mas a previsão indica que o tempo deve mudar a partir desta segunda-feira (31), com alertas para possibilidade de temporal e queda acentuada de temperatura, devido a passagem de uma frente fria de origem polar.

Em Campo Grande o céu amanheceu nublado, com mínima de 24ºC; a máxima não deve passar dos 28ºC. A previsão é de pancadas de chuva ao decorrer do dia. Já em Três Lagoas e Coxim a máxima fica entre 30ºC a 32ºC, em Dourados e Corumbá 27ºC. Já em Ponta Porã e Porto Murtinho o dia deve ser ameno, com máxima entre 19ºC e 22ºC.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou dois alertas para declínio de temperatura, que começa a despencar ao longo do dia. As mínimas previstas até o fim da noite são de 8ºC em Ponta Porã, 9ºC em Amambai e Paranhos, 12ºC em Campo Grande, Dourados e Eldorado, 13ºC em Porto Murtinho e Ivinhema, 14ºC em Corumbá e 16ºC em Coxim.

Além do declínio de temperatura, há um alerta laranja, ou seja, de perigo, para tempestade em quase todo o Estado. Há possibilidade de queda de granizo, ventos de até 100 km por hora e volume de chuva de 50 a 100 milímetros.