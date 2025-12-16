Riedel participa de reunião do Codesul em Curitiba e discute integração regional e mudanças climáticas

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), desembarca em Curitiba (PR) na tarde desta terça-feira (16) para participar da reunião do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul). O encontro reúne os governadores dos estados do Sul e Mato Grosso do Sul para debater ações conjuntas de integração regional.

Ao lado do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), Riedel discutirá temas como a integração das forças de segurança pública, os impactos das mudanças climáticas e a proposta de criação do Fundo Constitucional para as regiões Sul e Sudeste.

Durante a reunião, o governador sul-mato-grossense também fará a transferência da presidência do Codesul para o governador do Paraná, Ratinho Junior. Riedel assumiu o comando do Conselho em agosto de 2024. A presidência do grupo tem mandato anual e é exercida de forma alternada entre os governadores dos quatro estados-membros.

A estrutura administrativa do Codesul é composta por um secretário-executivo, indicado pelo governador-presidente, quatro secretários assistentes, além de equipe técnica e administrativa responsável pelo suporte às atividades do Conselho.

Criado em 1961, por meio de convênio entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o Codesul tem como objetivo promover o desenvolvimento integrado da região. Mato Grosso do Sul passou a integrar o Conselho em 1992, ampliando a articulação interestadual para políticas públicas conjuntas.

