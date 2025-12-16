Vendas de fim de ano deve aumentar em 20% o faturamento de bares e restaurantes

Mais de 70% dos empresários do setor projetam que este ano será melhor que no ano anterior

O setor de bares e restaurantes em todo o país projeta um fim de ano positivo, com expectativa de crescimento no faturamento impulsionado pelo pagamento do 13º salário, férias, confraternizações e maior circulação de pessoas. Segundo a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), as empresas do ramo estão otimistas e já se preparam para atender a uma demanda maior em dezembro, mês que tradicionalmente concentra um dos movimentos mais intensos do ano.

Cerca de 78% dos empresários esperam aumento no faturamento em relação ao ano passado, de acordo com levantamento feito pela instituição. Muitos estabelecimentos estimam crescimento de até 20% no período, o que reforça a necessidade de ajustar equipes, cardápios e horários de funcionamento.

Em Mato Grosso do Sul, a expectativa positiva acompanha o cenário nacional. Bares e restaurantes da região central de Campo Grande, por exemplo, têm registrado maior fluxo de clientes desde o início de dezembro, favorecidos pelas programações culturais realizadas nas ruas e pelo retorno de turistas e moradores que visitam a cidade.

Com um empreendimento na rua 14 de julho, o responsável pelo Copo Bar, Bruno Salabastian, explica que o estabelecimento, assim como muitos outros, está se reorganizando para atender essa procura crescente. Ele afirma que o período exige adaptações no cardápio, reforço na equipe e melhoria da ambientação para acompanhar o ritmo do público que busca espaços para confraternizar, comer e aproveitar a cidade durante as festas.

Mesmo sem realizar eventos especiais de Natal ou Réveillon, o bar planeja ampliar opções de drinks e porções e manter funcionamento ativo nos finais de semana posteriores aos feriados, o que tende a atender turistas e moradores que procuram locais aconchegantes. Essa movimentação local confirma a projeção da Abrasel, que aponta que grande parte do consumo no setor em dezembro vem de celebrações mais intimistas, encontros familiares e busca por ambientes acolhedores.

Expectativa do público

A pesquisa nacional também indica que o público tem priorizado locais com boa acomodação, ambiente organizado e propostas gastronômicas variadas para ocasiões de fim de ano. Esse perfil se repete em Campo Grande.

A coordenadora de cobranças Brenda Prado, por exemplo, afirma preferir bares e restaurantes que ofereçam estrutura confortável para ir com a família, além de valorizarem música agradável e organizada. “A minha escolha é com base em conforto, na maioria das vezes opto por lugares que haja uma boa acomodação, ambiente agradável e alimentação, pois quando frequento, vou em família”.

Ela ainda relata que o fato de não receber 13º salário não altera seus hábitos de consumo, mas reforça a busca por ambientes que ofereçam boa experiência sem necessidade de gastos excessivos, comportamento que aparece nos dados da Abrasel, que apontam maior atenção dos consumidores ao custo-benefício.

Embora a expectativa seja de aumento de vendas, a Abrasel destaca que parte dos estabelecimentos relata dificuldades para contratação de mão de obra qualificada para atender o fluxo de dezembro. Além disso, custos operacionais elevados seguem entre os principais desafios do setor, especialmente em regiões onde o movimento se concentra em áreas turísticas e de grande circulação.

Ainda assim, o clima é de confiança. A associação destaca que o conjunto de fatores deste fim de ano, férias, eventos nas ruas, confraternizações corporativas, turismo interno e pagamento do 13º, devem refletir em dezembro como o melhor mês do ano para bares e restaurantes em todo o país.

Próximos meses

Com a chegada do verão e a continuidade de eventos públicos, a Abrasel prevê que o movimento se mantenha aquecido pelo menos até o Carnaval, com expectativa de receitas mais estáveis no período. Para empreendimentos do Centro-Oeste, especialmente nas capitais, a projeção é de que as iniciativas culturais promovidas pelas prefeituras impulsionem ainda mais o fluxo de clientes.

Assim, o cenário sugere que o fim de 2025 deve encerrar com um dos melhores desempenhos do setor nos últimos anos, combinando planejamento dos estabelecimentos, comportamento favorável dos consumidores e calendário repleto de atrações que estimulam a ocupação dos espaços gastronômicos.

Por Gustavo Nascimento