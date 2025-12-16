OMS emite alerta sobre avanço de nova variante da gripe, mas descarta maior gravidade

A OMS (Organização Mundial da Saúde) emitiu um alerta sobre o aumento da circulação da variante “K” do vírus Influenza A (H3N2), registrada principalmente nos últimos meses de 2025. Segundo a entidade, o crescimento dos casos tem sido mais expressivo na Europa e no leste asiático, com avanço significativo também na América do Norte.

Apesar da maior disseminação do vírus, a OMS informou que, até o momento, não há indícios de que a nova variante provoque quadros mais graves da doença. A organização afirma que não foi observado aumento no número de internações hospitalares, admissões em UTI (unidades de terapia intensiva) ou óbitos relacionados à influenza associados à circulação da variante.

Dados preliminares analisados pela OMS indicam ainda que as vacinas contra a gripe continuam eficazes. A proteção contra hospitalizações permanece em níveis semelhantes aos registrados em temporadas anteriores, mesmo com a presença da nova variante do vírus.

No contexto das Américas, a entidade recomenda o reforço da vigilância genômica do Influenza, a manutenção de altas coberturas vacinais e a garantia de tratamento adequado aos casos identificados. A OMS também alerta para a necessidade de preparação dos sistemas de saúde diante da possibilidade de uma temporada de gripe mais precoce ou mais intensa no período de 2025–2026.

Em nota, a organização reforçou a importância da vacinação, especialmente entre idosos e pessoas com comorbidades ou outros fatores de risco. “É fundamental que a população receba a vacina contra a influenza para se proteger individualmente e reduzir a pressão sobre os serviços de saúde, em particular os de hospitalização”, destacou a OMS.

Com informações do SBT News

