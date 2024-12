Riedel oficializa mudanças no primeiro escalão do Governo de MS

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), oficializou mudanças no primeiro escalonamento do Governo do Estado. As alterações foram confirmadas em publicações no Diário Oficial desta terça-feira (17) e envolveram as secretarias da Casa Civil e da Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Na última sexta-feira (13), Daynler Martins Leonel foi exonerado do cargo de secretário adjunto da Casa Civil, com efeito válido a partir da data de publicação do decreto. Para ocupar o cargo deixado por Leonel, foi nomeado Walter Benedito Carneiro Júnior, que até então exercia a mesma função de secretário adjunto na Semadesc.

Já na Semadesc, Artur Falcette, atual secretário-executivo de Meio Ambiente, foi nomeado para a carga de secretário adjunto. Com a nomeação, Falcette acumulará as duas funções dentro da pasta. As mudanças no quadro do governo fazem parte da estratégia para fortalecer a atuação das secretarias e manter o ritmo das ações desenvolvidas pelo Estado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais