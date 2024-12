Com preço médio de R$ 3,87, Mato Grosso do Sul tem o etanol mais barato do Brasil

Proximidade com os polos produtores e a política tributária favorecem o preço do combustível

Mato Grosso do Sul registrou o menor preço médio do etanol hidratado na última semana, com o litro sendo comercializado a R$ 3,87, segundo levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). O Estado se destacou positivamente no cenário nacional, onde o preço médio do etanol subiu 1,48%, passando de R$ 4,06 para R$ 4,12.

Apesar do dado animador para os consumidores sul-mato-grossenses, os preços registraram aumento em 10 estados e no Distrito Federal. O maior preço médio foi registrado no Amapá, de R$ 5,29, enquanto o preço mais alto para o litro do etanol, de R$ 6,16, foi encontrado em Santa Catarina.

No principal estado produtor e consumidor, São Paulo, o preço médio do etanol se manteve estável em R$ 3,93, enquanto Goiás registrou a maior alta semanal do país, de 14,03%, com o preço passando de R$ 3,85 para R$ 4,39. Por outro lado, a Paraíba apresentou a maior queda, de 3,37%, com o litro caindo de R$ 4,15 para R$ 4,01.

A formação do preço do etanol no Brasil é complexa e depende de uma série de variáveis, segundo o economista Lucas Mikael. “Os principais fatores incluem a oferta de cana-de-açúcar, que depende da produtividade da safra e das condições climáticas. A tributação, especialmente o ICMS, também tem peso grande, variando entre os estados e gerando disparidades regionais”, explica. O custo de transporte, influenciado pelo preço do diesel e pela distância entre os centros produtores e consumidores, também é um fator importante na composição do preço final.

“Se uma safra [de cana-de-açúcar] for abundante, os custos de produção tendem a ser mais baixos, o que pode resultar em preços menores para o etanol. Já em cenários de escassez, como em anos de seca, o preço do etanol pode aumentar devido à redução da oferta de cana”, complementa.

Mato Grosso do Sul se destaca pelo preço mais competitivo, e isso pode ser explicado por uma combinação de fatores locais. Além de estar localizado estrategicamente na região Centro-Sul, um dos maiores polos produtores de cana-de-açúcar do Brasil, o que reduz os custos logísticos, o Estado também se beneficia de uma tributação mais favorável. A alíquota do ICMS é uma das mais baixas do país, o que torna o preço do etanol mais acessível aos consumidores.

“Esse cenário de baixos custos logísticos e uma política tributária favorável contribui para o preço competitivo do etanol em Mato Grosso do Sul. Além disso, a presença de uma infraestrutura eficiente e uma produção significativa de cana faz com que as usinas locais possam operar de maneira mais econômica, resultando em preços mais baixos para o consumidor final”, afirma o economista.

Com o aumento generalizado do preço do etanol no Brasil, surge uma preocupação para os consumidores: o etanol ainda é vantajoso em relação à gasolina? Para Lucas Mikael, a competitividade do etanol depende diretamente do seu preço em relação à gasolina. “A regra de que o etanol é vantajoso quando seu preço é até 70% do da gasolina é fundamental para a decisão do consumidor. Quando o preço do etanol ultrapassa esse limite, ele se torna menos vantajoso, e a gasolina passa a ser a opção mais econômica”, conclui.

Fiscalização

Entre os dias 2 e 12 de dezembro, a ANP realizou fiscalizações no mercado de combustíveis em 13 estados brasileiros com o objetivo de verificar a qualidade dos produtos, o volume dispensado pelas bombas e a regularidade das documentações das empresas.

No Estado, ações foram realizadas em Campo Grande, Coxim e Corguinho. Em Coxim, um posto foi autuado e interditado devido a irregularidades no volume abastecido pelas bombas. Já em Campo Grande, outro posto foi autuado por não possuir registros das drenagens de fundo de tanque do óleo diesel. Em Corguinho, nenhuma irregularidade foi encontrada. Foram coletadas quatro amostras de combustíveis em Mato Grosso do Sul para análise laboratorial.

A ANP destacou ainda a importância das forças-tarefa realizadas em conjunto com outros órgãos públicos, como as ocorridas na Bahia e em São Paulo, para intensificar as ações de combate a irregularidades no setor de combustíveis.

Por Djeneffer Cordoba

