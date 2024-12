Homem é esfaqueado nas costas ao ir cobrar dívidas

Na manhã de ontem (17), um homem, de 31 anos, foi esfaqueado nas costas por uma mulher ao ir cobrar uma dívida do companheiro dela. O caso aconteceu no Bairro Amambai, em Campo Grande.

Segundo informações, o homem relatou aos policiais que foi até a antiga rodoviária cobrar uma dívida de R$ 150 de uma pessoa chamada ‘Glauber’, mas foi atacado pela mulher do homem, que fugiu em seguida.

A mulher não foi encontrada pelos policiais e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa. O homem recebeu atendimento médico na Santa Casa.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram