Evento nacional sobre saúde infantil começa hoje (27) em Campo Grande

Campo Grande entra, a partir desta segunda-feira (27), no centro do debate nacional sobre alimentação na primeira infância. A Capital sedia o XVII ENAM (Encontro Nacional de Aleitamento Materno) e o VII ENACS (Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável), reunindo até o dia 30 de abril especialistas de todo o Brasil e também do exterior para discutir políticas públicas, ciência e práticas que impactam diretamente a saúde de bebês e crianças.

Realizado pela IBFAN Brasil (Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar), em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande, que atua como correalizadora — o evento projeta o município como referência no fortalecimento de ações voltadas à nutrição na primeira infância, com foco no acesso, na equidade e na promoção do cuidado integral.

Com o tema “Amamentação e Alimentação Complementar Saudável: o desafio da atuação intersetorial, inclusiva e sustentável”, a programação aposta em um formato dinâmico e diverso. Ao longo dos quatro dias, o público terá acesso a mesas temáticas, conferências, apresentações científicas, rodas de conversa e atividades culturais que abordam desde políticas públicas até os impactos do marketing de alimentos ultraprocessados na infância.

A abertura das atividades acontece hoje (27), com o Pré-ENAM, na Unigran Capital, que concentra cursos e oficinas voltados à qualificação de profissionais da saúde. Já a programação principal se estende de terça (28) a quarta-feira (30), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, com uma agenda intensa de debates sobre temas como soberania alimentar, equidade, práticas intersetoriais e os desafios contemporâneos da alimentação infantil.

Um dos espaços mais simbólicos do encontro é a Tenda Josué de Castro, que propõe a integração entre o conhecimento científico e os saberes populares. Inspirada no legado do médico e pesquisador brasileiro, a tenda será palco de debates, vivências e manifestações culturais, reforçando a importância da participação social na construção de políticas públicas mais eficazes.

“O ENAM e o ENACS colocam Campo Grande no centro de um debate estratégico para o futuro da saúde pública, que começa na primeira infância. Para nós, enquanto gestão municipal, é uma oportunidade de fortalecer políticas que já vêm sendo tratadas como prioridade, ampliando o acesso, qualificando o cuidado e integrando diferentes áreas em torno de um objetivo comum: garantir às nossas crianças um início de vida mais saudável e com mais oportunidades”, destaca o secretário municipal de Saúde de Campo Grande, Marcelo Vilela.

Segundo ele, a participação da Sesau como correalizadora reforça esse compromisso e consolida o trabalho que vem sendo desenvolvido na rede municipal, com foco na promoção do cuidado integral desde os primeiros anos de vida.

A expectativa é de que o evento fortaleça a articulação entre gestores, profissionais e pesquisadores, ampliando estratégias que garantam o direito à alimentação adequada desde os primeiros anos de vida. A programação completa pode ser acessada pelo site oficial do encontro, no link https://enam.org.br/programacao/.

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