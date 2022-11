Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Seu lado sonhador e altruísta fica mais evidente nesta terça, meu cristalzinho. Novidades e surpresas devem marcar o dia, por isso, não se apegue demais aos seus planos e seja flexível para seguir o fluxo. Se souber improvisar e aproveitar as oportunidades assim que elas cruzarem seu caminho, pode se sair muito bem! No final da tarde, aposte na cautela para manter o foco e não perder prazos importantes. A dois, há sinal de animação, surpresas e muita paixão. Se procura um novo amor, melhor adiantar os contatinhos porque suas chances de sucesso diminuem à noite, com a entrada da Lua em seu inferno astral. Não fique marcando bobeira!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você começa o dia dando um show de ambição e pode fazer grandes planos para o futuro. Mas como seu foco estará na carreira, pode faltar tempo para lidar com colegas ou com pessoas importantes em sua vida. Tente equilibrar as coisas, mas sem se descuidar do que precisa fazer, tá? Talvez você pense em se esforçar mais para melhorar a imagem que passa aos outros, mas não dê tanta importância às críticas. Vale a pena cultivar o contato com parceiros ou sócios logo cedo. No final da tarde, pode resolver assunto de herança ou processos na justiça. Você e o mozão se entendem melhor à noite, quando a Lua reforça a sintonia no romance e dá uma animada até na paquera.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Se depender das estrelas, você começa o dia a mil por hora e seu maior desafio será manter o foco no trabalho, sem deixar de lado as tarefas de rotina. Isso porque há chance de se empolgar e prometer mais do que consegue entregar. Ainda bem que vai sobrar pique para se divertir, passear ou se encontrar com os amigos no final do dia. Você pode se interessar por alguém que mora longe e que conheceu em um app de paquera ou nas redes sociais. Seu bom humor tem tudo para encantar o mozão, mas algumas diferenças podem pesar e até causar discussão à tarde. A Lua entra em Peixes à noite e traz uma energia mais calma, o que esfria os ânimos. Amém!

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Pela manhã, seu sexto sentido promete fazer hora extra, Câncer. É um bom momento para encerrar assuntos pendentes antes de se envolver em novas tarefas, por isso, não se afobe e faça uma coisa de cada vez. Há chance de descobrir um segredo, seja na vida pessoal ou nas amizades. Reserve um tempo para refletir, meditar e acalmar seu temperamento antes de tomar decisões importantes. A saúde pede mais cuidado no final da tarde, por isso, evite se sobrecarregar. A atração física deve dar as cartas na paquera, mas com a Lua de mudança para Peixes à noite, a diversão e o alto-astral é que vão se destacar. O romance ganha mais leveza.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Logo cedo, organize a agenda para priorizar as tarefas em equipe. É que vai ser mais fácil manter uma boa convivência com os colegas. Os relacionamentos também recebem as melhores vibes e você vai se sentir melhor se estiver cercada de pessoas — deixe a solidão bem longe. Se já encontrou sua cara-metade, o jeito é ter cuidado para não embarcar em uma briga por ciúme. Esqueça as diferenças no romance e aproveite para valorizar os pontos em comum com o mozão! Na paquera, a pegadinha é evitar disputa com uma amiga para melhorar suas chances com o contatinho e, de quebra, preservar a amizade também.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Seu lado prático fica ainda mais evidente hoje e você pode resolver qualquer pendência rapidinho. Vale a pena se concentrar no que é mais importante e tomar alguns cuidados ao lidar com as tarefas pra não levar serviço pra casa. É que há risco de ter problemas ou cobranças em casa se não separar a vida familiar da carreira. A saúde pode se beneficiar com alguns cuidados extras. Se está a fim de alguém, saiba que as chances de se dar bem aumentam à noite, graças à Lua que está de mudança para Peixes e vai favorecer os relacionamentos em geral a partir de agora. O romance também sai ganhando com essa vibe e a relação se torna mais harmoniosa.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Nesta terça, o astral estará mais do que favorável para fazer contatos no trabalho, mostrar suas ideias e cuidar de tarefas que exigem criatividade. Reuniões e tarefas em equipe também contam com proteção extra, graças ao seu charme. Só tenha cuidado para não ficar de conversa fiada porque pode ser difícil manter o foco no que precisa fazer no final da tarde. Se tiver que levar serviço pra casa, paciência — pelo menos sua atenção estará mais focada, Libra. A conquista promete fortes emoções, mas não enrole muito para entrar em contato com o seu alvo. Aposte nas demonstrações de carinho e mostre todo o seu romantismo se já tem um mozão pra chamar de seu.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Assuntos antigos ou ligados à família se destacam hoje, mas também há sinal de muito serviço pela frente. Seu lado caseiro está em alta e você pode melhorar a produtividade se trabalha em home-office ou com algo que pode ser feito em casa mesmo. Por outro lado, dinheiro pode ser a causa de algumas brigas no final da tarde, inclusive se tem herança em disputa na jogada. Para evitar o desgaste emocional, foque apenas no resultado e fuja de discussões — finja que não é com você e saia de fininho, bebê. Mas a Lua entra em seu paraíso astral à noite e tudo vai melhorar, especialmente nos assuntos do coração. A paquera e o romance sério recebem as melhores vibes!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você vai falar mais do que o normal hoje, Sagita, e isso quer dizer muito para um signo agitado como o seu. Aproveite para expandir seus contatos, inclusive no trabalho. Tente se concentrar em melhorar sua produtividade e confira várias vezes dados, fatos, documentos, e-mails, etc., no final da tarde. É que há risco de dar ruim no serviço, enviar algo incompleto ou até se tornar alvo de fofocas do pessoal mais próximo. Bate na madeira! Não deixe a saúde em segundo plano: o seguro morreu de velho, certo? A paquera promete novidades, mas adiante os contatinhos porque você fica mais caseira à noite. Programa mais calmo com o mozão pode cair bem.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Tudo o que envolve dinheiro ganha destaque hoje e cuidar do que é seu pode ficar mais fácil nesta terça. Se está sonhando em encher o bolso, olhe ao redor para encontrar boas oportunidades dando sopa pelo caminho. Pode ser difícil resistir às distrações, mas não perca o foco nas tarefas e obrigações que vão surgir pela frente. A saúde vai pedir atenção e é melhor não se sobrecarregar: arrume uma desculpa se alguém quiser te empurrar serviço extra no final da tarde. No romance, seu desafio será controlar o ciúmes. Excesso de possessividade também pode espantar o crush. Ainda bem que o astral fica mais leve à noite e você pode virar o jogo!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Nesta terça, você pode acordar com a corda toda e o serviço deve correr com mais tranquilidade. Confie nas suas decisões e tudo deve se resolver numa boa. No final da tarde, deixe as diferenças pessoais e as picuinhas com os amigos de lado para curtir os momentos de lazer numa boa com a galera. À noite, assuntos financeiros, contas e outras coisinhas mais envolvendo dinheiro podem ocupar a sua mente. A paquera reserva alguns probleminhas pelo caminho, mas se adiantar alguns contatinhos e jogar charme nas redes sociais, pode se sair melhor do que esperava. Nada de brigar com o mozão por causa dos amigos, bebê — tente manter a paz no romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Com a Lua em seu inferno astral, planos para uma viagem estão em risco e talvez tenham que ser revistos. Por outro lado, a família pode dar uma mãozinha e ajudar você a driblar qualquer desafio que pintar pela frente. Aliar intuição e praticidade pode resolver muita coisa no trabalho — pena que isso é mais fácil de falar do que fazer, e pode ser complicado lidar com alguns perrengues. As diferenças com um familiar mais velho e teimoso pode evoluir pra bate-boca em casa se não tiver cuidado. As fofocas podem atrapalhar a conquista, mas tudo entra nos eixos à noite. Com a Lua em seu signo mais tarde, dá tempo de resolver as coisas e manter a paz com o mozão.

