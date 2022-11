Vale (a) refeição: Jogo em horário de almoço faz torcida lotar shoppings, bares e restaurantes

Jogo em horário de almoço faz torcida lotar shoppings, bares e restaurantes

No segundo dia de jogo do Brasil na Capital, bares e shoppings lotaram com torcedores em busca de acompanhar a partida no horário do almoço do trabalho ou junto com a família. Assim como na estreia do Brasil, que aconteceu na quinta-feira (24), boa parte do comércio fechou as portas e os funcionários foram liberados para assistir ao jogo.

Os shoppings instalaram telões para acompanhar o Mundial e o jornal O Estado foi até um deles para conversar com a população e sentir de perto a empolgação do campo-grandense rumo ao hexa da Copa do Mundo de 2022.

Devidamente trajados, com bandeiras, camisas e balões verdes e amarelos, os trabalhadores aproveitaram a liberação para o horário do almoço e lotaram a praça de alimentação do Pátio Central Shopping para assistir ao Mundial. A expectativa do público estava alta e todos aparentavam estar esperançosos pela chegada do hexa. Em contrapartida, como o jogo de ontem (28) aconteceu às 12h, alguns bares não transmitiram a partida, mas os que abriram durante a partida, como os localizados na Avenida Afonso Pena, receberam grande quantidade de pessoas.

Bruno Roda, 37 anos, proprietário de um desses bares, destacou que, diante da alta demanda em dias de jogos, o estabelecimento optou por não trabalhar com a reserva de mesas. Somente na estreia do Brasil, quase mil clientes passaram pelo local.

“Em nenhum momento a gente trabalhou com reserva, pois queremos que o cliente que chegar primeiro tenha o privilégio de escolher o melhor lugar. No primeiro jogo [quinta, contra a Sérvia] passaram pela casa cerca de 900 pessoa. Samba e pagode são a cara dos brasileiros e, por isso, no fim do jogo teremos shows e atrações”, destacou.

Programa família

Já no Centro, muitos torcedores escolheram o Pátio Central Shopping para prestigiar o jogo da seleção brasileira. Com a praça de alimentação lotada, a pequena Eloah, 9, que estava acompanhada dos pais e da irmã gêmea, deixou a sua aposta para a partida. “É a primeira vez que venho assistir, acho que o Brasil vai ganhar de 3×1 e vai levar a Copa”, contou entre risos.

O local também serviu para que os trabalhadores da região pudessem participar da torcida ainda que fosse no horário do trabalho. Estefanie Claro, 25, operadora de crédito, foi uma das trabalhadoras que se juntaram com os amigos para acompanhar o jogo. “Estou torcendo pela vitória para o Brasil, 2×1! É a primeira vez que venho aqui no Pátio Central e estou com os amigos do trabalho”, destacou.

Jenifer Carvalho, 27, vendedora, pontuou que seja em casa ou em qualquer outro local é importante se reunir e torcer pelo país. “Trabalho no comércio da região e acredito que o hexa vem, esta é a primeira vez que venho ao Pátio Central para assistir com os colegas do trabalho”, finalizou.

Por Camila Farias – Jornal O Estado de MS.

