Riedel discute mais empregos e qualificação profissional com Coca-Cola Femsa

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de emprego e renda em Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel recebeu, nesta quinta-feira (23), na Sala de Reuniões, o CEO da Coca-Cola Femsa, Eduardo Pereyra.

No encontro, Riedel disse estar aberto a parcerias para incentivar o empreendedorismo e a qualificação profissional. “Além de criar um ambiente de desenvolvimento e crescimento, é importante gerar oportunidade para as pessoas conseguirem qualificação, para o sul-mato-grossense poder abraçar essa oportunidade gerada”, disse o governador.

A reunião contou com a participação da Head de Assuntos Corporativos, Bruna Porto, e da vice-presidente de Assuntos Corporativos e Legais, Camila Lopes, da Coca-Cola Femsa; e dos secretários Flávio César, de Fazenda, e Bruno Gouveia, de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc.

Expansão da Coca-Cola em MS

Camila Lopes explicou que a Coca-Cola tem planos de expansão em Mato Grosso do Sul. “Estamos construindo um novo centro de distribuição e pretendemos ampliar a capacidade aqui no Estado e estreitar ainda mais a parceria com o governo”, afirmou.

Hoje, a Coca-Cola Femsa conta com uma planta industrial, em Campo Grande, e centros de distribuição em Itaporã e Três Lagoas, gerando 800 empregos diretos e indiretos em Mato Grosso do Sul.

Já Bruno Gouveia destacou a importância da parceria para multiplicar as oportunidades. "A empresa apresentou a possibilidade de programas conjuntos de geração de empregos e qualificação de mão de obra em logística reversa e programas voltados para mulheres. E o governador se mostrou aberto a propostas que visem aumentar a geração de empregos, qualificação profissional e novos investimentos no Estado", finalizou.

Com informações da assessoria