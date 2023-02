MDB se prepara para tentar eleger 15 prefeitos em MS, diz presidente regional

O MDB de Mato Grosso do Sul se prepara para tentar eleger 15 prefeitos nas eleições municipais de 2024, número correspondente ao partido nas eleições. A informação é do presidente regional, deputado estadual Junior Mochi, que disse ao jornal O Estado que a primeira reunião do partido ocorre no mês de março. O número meta do diretório regional é o mesmo do partido.

“Sim, queremos eleger esse número de prefeitos. Agora em março, queremos fazer reunião com todos diretórios municipais para identificar onde temos possibilidades de candidaturas de prefeitos competitivos e onde nós não temos para começarmos a construir. Nós queremos montar chapas com candidaturas próprias nas maiores cidades e chapas fortes para os que irão concorrer aos cargos de vereadores.”

Mochi diz que, por enquanto, não há nomes oficiais e que todos são tratados como prévias. Ele não arrisca dizer quem poderia disputar a prefeitura por Campo Grande e também não cravou se o MDB pensa em coligar com o PSDB, apesar de falar do desejo de aliança.

“Claro que isso aí [candidatos e eleições] só vamos ter uma prévia definição por agora. Vamos pensar posteriormente em possível coligação e nomes.”

Mochi destaca que permanece à frente das articulações até a convenção do partido, que tem de acontecer até 30 de agosto. Se o grupo o escolher novamente para continuar a comandar o diretório regional, o parlamentar afirma que está pronto. “Eu faço política de grupo se houver interesse da maioria, ótimo, continuarei nas articulações e construção até o próximo ano. Se não, iremos contribuir como membros.”

O MDB conta com nomes como dos deputados estaduais Márcio Fernandes e Renato Câmara. Fernandes já concorreu a prefeito de Campo Grande, nas eleições de 2020, a pedido do partido, e em sua visão, os emedebistas devem se aliançar ao PSDB. Ele quer a presidência do partido e deixou o nome à disposição do grupo. Já Renato Câmara tem reduto eleitoral na região de Dourados e ainda não confirma se aceitaria disputar o Executivo no município.

O ex-governador André Puccinelli, que saiu derrotado da disputa pelo governo em 2022, não dá sinais positivos sobre vontade de concorrer novamente à Prefeitura de Campo Grande. Ele esteve em Brasília há alguns dias conversando com o presidente do partido, deputado Baleia Rossi, mas não esboçou sobre futuro político para o ano que vem.

O partido atualmente tem nove prefeitos, se conseguir a reeleição dessas lideranças ou conduzir alguém com apoio dos prefeitos “de saída”, pode ter chances maiores de conquistar o posto com 15 prefeitos. Do MDB, estão no poder prefeitos como Akira Otsubo em Bataguassu, um dos mais velhos do Estado, e Lucas Foroni, de Rio Brilhante, o prefeito mais novo, com menos de 30 anos.

Ex-prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa pode concorrer novamente na cidade.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.