Riedel autoriza obras de anel viário e sede do Estrada Viva durante agenda no interior de MS

O governador Eduardo Riedel cumpre agenda no interior de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (24), com foco na ampliação da infraestrutura rodoviária e urbana em diferentes municípios do Estado. Entre os principais anúncios estão a construção do anel viário de Bonito e da sede do projeto Estrada Viva.

A primeira agenda ocorreu pela manhã em Terenos, a cerca de 31 quilômetros de Campo Grande. No município, está prevista a assinatura da ordem de serviço para implantação e pavimentação de aproximadamente 53,9 quilômetros da rodovia MS-355, ligando o perímetro urbano até o acesso a um frigorífico da região. A obra, que conecta Terenos a áreas de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, foi contratada por R$ 230,4 milhões, conforme a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos.

Ainda em Terenos, o governador participa da entrega de uma ponte de concreto sobre o córrego Barreirinho, além de obras de pavimentação e drenagem na Perimetral Oeste.

No período da tarde, a agenda segue em Bonito, onde estão programadas entregas e novos anúncios. Entre as obras concluídas estão intervenções de pavimentação, drenagem e contenção de assoreamento no bairro Atlântico, além da reforma da Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes.

No município turístico, também serão assinadas ordens de serviço para a construção do anel viário, com extensão de 7,6 quilômetros e investimento estimado em R$ 50,7 milhões. A obra tem como objetivo retirar o tráfego de veículos pesados da área urbana, especialmente caminhões que transportam minério.

Outro destaque é a autorização para construção da sede do projeto Estrada Viva e da unidade regional da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, com investimento superior a R$ 2 milhões.

A programação inclui ainda autorização para licitação de obras de ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água, recapeamento de vias e visitas técnicas a obras em andamento. Também está prevista a entrega da reforma do Ginásio Municipal de Esportes Juscelino Kubitschek.

À noite, o governador participa da Expojardim, em Jardim. O evento, que segue até o dia 26 de abril, reúne atividades do agronegócio, como leilões, exposição de máquinas, feira de negócios e atrações culturais.

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