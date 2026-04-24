Governo vai aumentar mistura de etanol na gasolina para conter alta dos combustíveis

Foto: reprodução
Foto: reprodução

O governo federal decidiu elevar a proporção de etanol misturado à gasolina de 30% para 32% como parte de um conjunto de medidas para reduzir os impactos da alta dos combustíveis no país. A decisão deve ser formalizada em reunião do Conselho Nacional de Política Energética, prevista para a primeira semana de maio.

O colegiado é presidido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e é responsável por definir diretrizes estratégicas para o setor energético brasileiro.

A ampliação da mistura busca diminuir a influência da variação internacional do petróleo sobre o preço da gasolina, principal combustível utilizado pelos veículos no Brasil. Isso ocorre porque o etanol, produzido a partir de fontes renováveis como a cana-de-açúcar, reduz a dependência de derivados fósseis importados.

Por outro lado, especialistas apontam que o aumento do percentual pode impactar levemente a eficiência energética dos motores, já que o etanol possui menor poder calorífico em comparação à gasolina.

Segundo interlocutores do governo, estudos técnicos que embasam a mudança já foram concluídos e indicam viabilidade para a adoção imediata da nova mistura. Apesar disso, não há previsão, neste momento, de aumento na proporção de biodiesel no diesel.

A iniciativa ocorre em meio à escalada dos preços do petróleo no mercado internacional, influenciada por tensões geopolíticas no Oriente Médio. Diante desse cenário, o governo tem buscado alternativas para evitar que o aumento seja repassado integralmente ao consumidor.

Entre as ações recentes, o Palácio do Planalto encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que permite utilizar receitas extras obtidas com a alta do petróleo para reduzir tributos sobre combustíveis como gasolina, etanol, diesel e biodiesel.

Além disso, já está em vigor uma política de subvenção voltada para combustíveis e também para o gás de cozinha, com o objetivo de amenizar os impactos da elevação dos preços no orçamento das famílias brasileiras.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Aumento na conta de luz exige ajustes no consumo e planejamento do orçamento, diz especialista

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *