Riedel afirma que sua motivação é garantir que toda a população de MS tenha acesso ao saneamento básico

Pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), afirmou em entrevista a uma emissora de rádio local, seus planos de governo caso vença a disputa pelo pleito estadual em 2022.

Eduardo Riedel destacou que entre suas prioridades de gestão está garantir que toda população tenha acesso aos direitos básicos.

“Meu sonho é não ter nenhum município em Mato Grosso do Sul, com rua que não seja pavimentada, que todos os municípios tenham 100% de saneamento básico. São coisas básicas e essenciais e não podemos nos acostumar com isso, é o que nos motiva na política”, disse Riedel.

A campanha eleitoral de Eduardo Riedel recebeu apoio do atual governador de MS, Reinaldo Azambuja (PSDB), durante a gestão de Azambuja, Riedel atuou como secretário da Seinfra (Secretaria de Estado de Habitação e Infraestrutura-Geral) e entregou o cargo para se lançar pré-candidato a governador.

Eleições

As eleições de 2022 estão previstas para o dia 2 de outubro, em Mato Grosso do Sul seis candidatos disputam a corrida eleitoral pelo governo de MS, são eles: Marcos Trad (PSD), ex-prefeito de Campo Grande, André Puccinelli (MDB), que governou MS entre 2007 e 2015, Eduardo Riedel (PSDB), candidato que recebeu apoio do atual governador Reinaldo Azambuja (PSDB), Rose Modesto (União Brasil), deputada federal por MS e Capitão Renan Contar (PRTB), deputado estadual e Giselle Marques (PT), que oficializou sua candidatura na última terça-feira (12), substituindo Zeca do PT.