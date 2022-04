Instituto Selecon divulgou números de inscritos para o concurso da Câmara Municipal de Campo Grande

Instituto Selecon divulgou o número de inscritos no concurso para a Câmara Municipal da Capital. Na disputa pelas 20 vagas oferecidas estão 8.128 candidatos. No dia 19 de abril, a partir das 19 horas, será divulgado o Cartão de Convocação de Etapa com a data, horário e local de realização da prova que está prevista para o dia 24 de abril .

O concurso também formará cadastro de reserva para essas funções. O resultado final desta etapa está previsto para o dia 20 de junho. Os inscritos para o cargo de Tradutor de Libras farão ainda prova prática e haverá Análise de Títulos. O resultado final está previsto para 18 de agosto.

São ofertadas na seleção 20 vagas imediatas, distribuídas entre cargos de nível médio e superior. Os salários iniciais variam de R$ 2.342,39 a R$ 3.973,58.

O Concurso Público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Câmara Municipal de Campo Grande.

O edital com todas as informações está disponível no site do Instituto Selecon.

Com informações da Câmara Municipal de Campo Grande.