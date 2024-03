Ribas comemora 80 anos com investimentos de mais de 100 milhões em obras e serviços

Ribas do Rio Pardo celebra 80 anos de história com uma série de inaugurações e eventos marcantes, destacando o compromisso da Administração Municipal em promover o desenvolvimento e o bem-estar da população. Ao longo dos cinco dias de festividades, diversas obras foram entregues, transformando a realidade do município.

Esses esforços refletem um investimento significativo, ultrapassando a marca de 100 milhões de reais, demonstrando o compromisso com o crescimento sustentável e a qualidade de vida de seus cidadãos. As entregas e inaugurações contemplam as áreas da saúde, educação, infraestrutura, cultura, entre outras. Conheça algumas delas:

Novas Salas de Aula

A escola Municipal Iracy da Silva Almeida ganhou quatro novas salas de aula. Essa ampliação estrutural é fundamental para atender a crescente demanda por ensino de qualidade, proporcionando um ambiente adequado para o aprendizado e o desenvolvimento dos estudantes Riopardenses.

Secretaria de Educação

No dia 18 de março, foi inaugurada a nova sede da Secretaria Municipal de Educação. Este espaço moderno e funcional representa um marco no fortalecimento do sistema educacional de Ribas do Rio Pardo, demonstrando o compromisso da gestão com a qualidade da educação oferecida às crianças e jovens da cidade.

ESF Nova Esperança

No mesmo dia, a comunidade de Ribas do Rio Pardo celebrou a inauguração da ESF Nova Esperança. Essa nova unidade de saúde representa um avanço significativo na prestação de serviços de saúde à população, garantindo um atendimento de qualidade e acessível a todos os munícipes.

Pronto Socorro

Ainda na área da saúde, outra grande conquista foi a inauguração do Pronto Socorro Municipal, construído com recursos próprios da Prefeitura. Esta nova unidade de saúde é fundamental para garantir um atendimento de emergência ágil e eficiente à população, demonstrando o compromisso da gestão com o bem-estar e a segurança dos munícipes.

Regularização Urbana

Na infraestrutura, o município celebrou a entrega da regularização urbana para 53 famílias do Bairro São José, após quase 24 anos de espera. Essa ação representa um passo importante na garantia do direito à moradia digna para essas famílias, promovendo a inclusão social e a valorização das comunidades locais.

Pavimentação

Foi assinada a ordem de serviço para a pavimentação dos Bairros Estoril 3 e 4, no valor de R$12,3 milhões, sendo 7,4 Km de pavimentação, 2,9 Km de drenagem e 15.208 m² de calçadas, acessibilidade e sinalização, no valor de R$12,3 milhões, através do Finisa-Caixa, que vai custear melhorias significativas na infraestrutura urbana. Essa obra contribuirá para o desenvolvimento e a valorização das comunidades locais, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores.

Casa do Trabalhador e do Empreendedor

Outra inauguração de destaque foi a Casa do Trabalhador e do Empreendedor, entregue no dia 19 de março. Este espaço será fundamental para fomentar o empreendedorismo local e oferecer suporte aos trabalhadores ribas-rio-pardenses, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do município.

Nova Sala de Licitação

Também no dia 19 de março, foi inaugurada a nova Sala de Licitação. Essa nova instalação representa um avanço na transparência e eficiência dos processos licitatórios municipais, garantindo mais agilidade e controle nas contratações realizadas pela administração pública.

Nova Delegacia de Polícia

Além da Sala de Licitação, a nova Delegacia de Polícia também foi inaugurada no dia 19 de março. Esta moderna estrutura proporcionará melhores condições de trabalho para os servidores da segurança pública e um atendimento mais eficiente à população, contribuindo para a promoção da segurança e da ordem no município.

Cultura e Entretenimento para Todos

O aniversário de Ribas do Rio Pardo contou com uma programação festiva de uma série de shows nacionais, regionais e locais, proporcionando momentos de diversão e celebração para toda a população. Destacam-se apresentações de artistas como Ana Nóbrega, Atitude 67, Murilo Huff, Rosa de Saron, Instituto Moinho Cultural Sul-Americano e o Ministério em Busca da Santidade.

Investimentos em Infraestrutura e Qualidade de Vida Além das inaugurações mencionadas, Ribas do Rio Pardo está empenhada em melhorar a qualidade de vida de seus habitantes com uma série de investimentos em infraestrutura e moradia. O município está construindo 100 casas de 35m² cada, num investimento de 8,5 milhões de reais, dando início a um projeto para realocar famílias que vivem em condições precárias.

Adicionalmente, 50 casas serão entregues com recursos do Plano Básico Ambiental da Suzano S/A., demonstrando parcerias público-privadas para atender às necessidades habitacionais da população. A demanda por moradias é significativa, estimando-se a necessidade de 2.000 novas unidades, considerando a iminente operação da fábrica de celulose programada para junho deste ano.

Com o aumento da população, a prefeitura também está investindo na construção de duas novas creches, com capacidade para 180 crianças cada uma. Essa medida visa atender à crescente demanda por vagas em creches, garantindo o acesso à educação infantil para todas as famílias ribas-rio-pardenses.

As principais vias urbanas da cidade estão passando por uma reestruturação, com recapeamento na região do Bairro São Sebastião e Centro da cidade, num investimento próprio de 17 milhões de reais. Essas obras são fundamentais para melhorar a mobilidade urbana, garantindo vias seguras e bem conservadas para todos os moradores.

