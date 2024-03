Após Inglaterra, Brasil enfrenta a Espanha nesta terça-feira

A bola vai voltar a rolar para a Seleção Brasileira Masculina nesta terça-feira (26) contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, às 16h30 (horário de MS).

A equipe, comandada pelo técnico Dorival Júnior, se apresentou no dia 18 de março em Londres para iniciarem a preparação. Foram quatro sessões de treinos.

Em Madrid, a Seleção Brasileira irá desembarcar neste domingo (24), e fará apenas um treino em solo espanhol: segunda-feira (25), no Estádio Alfredo Di Stéfano.

A seleção espanhola jogou na última sexta-feira (22), no London Stadium, e perdeu para a Colômbia pelo placar de 1 a 0. No amistoso, o jogador da seleção colombiana James Rodríguez, que joga no Brasil, no São Paulo FC, entrou no segundo tempo e ajudou a equipe a marcar o gol da vitória.

A seleção colombiana, com o triunfo, mantém invencibilidade e boa sequência de resultados. A Espanha, por sua vez, quebra sequência de sete jogos sem saber o que é perder. A Colômbia volta aos gramados, também na próxima terça-feira, para enfrentar a Romênia, no Estádio Cívitas Metropolitano, às 17h30 (de MS).

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: