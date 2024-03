Polícia Federal prende três suspeitos de mandar matar Marielle Franco

O ministro da Justiça afirmou que a prisão encerra os trabalhos da investigação

Três suspeito de mandar matar a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, em um atentando em março de 2018, foram presos neste domingo (24) pela Polícia Federal. Além da vereadora, seu motorista Anderson Gomes também morreu.

De acordo com o Portal G1, foram presos os irmãos Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, deputado federal do estado carioca. O terceiro suspeito é o delegado da Polícia Civ Rivaldo Barbosa, que na época chefiava o órgão.

A prisão fez parte da Operação Murder, Inc., deflagrada neste domingo pela Polícia Federal em conjunto com a Procuradoria-Geral da República e Ministério Público do Rio de Janeiro.

Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Ainda conforme o G1, os irmãos Brazão são políticos com longa trajetória no estado do Rio de Janeiro. Historicamente, essa família tem um reduto eleitoral e político em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, região dominada por grupos paramilitares.

Já o delegado Rivaldo é investigado por obstruir a investigação, inclusive ele teria assumido a chefia da Polícia Civil um dia antes do atentado. E era uma pessoa da confiança da família de Marielle.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que a prisão deste domingo encerra os trabalhos da investigação. “É claro que podem surgir novos elementos que levarão eventualmente a um relatório complementar da Polícia Federal. Mas neste momento, os trabalhos foram dados como encerrados.”

Informação confirmada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. “De fato, nossa conclusão é essa: esses são os mandantes do crime. Então, nesse momento a Polícia Federal encerra essa fase da investigação, apontando não só os mandantes, mas também aqueles interlocutores e aqueles intermediários, que de alguma maneira têm relação com o crime”, disse.