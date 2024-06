Lula discute revisão de gastos do governo em reunião com ministros

Na manhã desta segunda-feira (17), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e parte da equipe econômica do governo, para discutir uma revisão dos gastos da gestão. A reunião não contará com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Estarão presentes Fernando Haddad (ministro da Fazenda), Simone Tebet (ministra do Planejamento e Orçamento) e Esther Dweck (ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos).

Durante sua visita à Itália no sábado (15), Lula afirmou que não pretende realizar ajustes “em cima dos pobres”. Ele ressaltou a importância de discutir o orçamento e os gastos, destacando que muitos dos gastos são, na verdade, investimentos. Essa declaração veio em resposta à pressão para que o governo modifique regras na saúde e na educação, especialmente os pisos de gastos mínimos.

Com o fim do teto de gastos, que vigorou até 2022, os mínimos para saúde e educação eram reajustados apenas pela inflação, sem ligação com a receita. Atualmente, os investimentos em saúde precisam ser de no mínimo 15% da Receita Corrente Líquida (RCL), enquanto as despesas com educação devem corresponder a 18% da Receita Líquida de Impostos (RLI).

Uma das promessas do time econômico é alcançar um déficit zero nas contas públicas este ano, com a expectativa de um superávit no ano seguinte. Na última quinta-feira (13), Simone Tebet e Fernando Haddad se reuniram para discutir os gastos do governo. Após o encontro, Haddad mencionou a intenção de revisar o gasto primário.

Antes dessa reunião, Lula tem um encontro às 9h com líderes do governo no Congresso e membros da ala de articulação para discutir assuntos pendentes da semana passada. Entre os temas abordados estão a alta do dólar, o cancelamento do leilão de arroz, a devolução da Medida Provisória (MP) para equilibrar a desoneração da folha, o posicionamento sobre o projeto de lei (PL) do aborto e a proposta de emenda à Constituição (PEC) das drogas.

Participam da reunião das 9h, Rui Costa, ministro da Casa Civil, Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Márcio Macêdo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Laercio Portela, ministro interino da Secretaria de Comunicação Social, Senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Congresso, Senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, Deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, Marco Aurélio Marcola, chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República.

Com informações do SBT News

