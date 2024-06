Motorista morre após pneu estourar enquanto o consertava em Ponta Porã

Um motorista, de 53 anos, morreu durante a troca de um pneu de caminhão em Ponta Porã, a 312 km de Campo Grande. O caso ocorreu no último sábado (15), e a vítima foi identificada como Agnaldo Rodrigues.

O acidente ocorreu por volta das 10h da manhã. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Agnaldo estava fazendo o conserto do pneu do caminhão em casa, quando o objeto explodiu por circunstâncias desconhecidas.

A esposa da vítima estava na residência no momento do acidente e ouviu o barulho da explosão. Os vizinhos acionaram o resgate, que foram até o local.

Segundo os militares, o impacto foi tão forte que o homem morreu ainda no local. A causa da explosão deve ser investigada.

