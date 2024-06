PF apreende mais de 500 celulares contrabandeados em aeronave de MS

Dois homens, de 28 e 41 anos, foram presos nesse domingo (16), em Cuiabá, no Mato Grosso, após uma aeronave de Mato Grosso do Sul pousar no aeroporto com cerca de 500 aparelhos celulares sem documentação fiscal. A carga está avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões.

As prisões ocorreram através de uma força tarefa entre a Polícia Federal, Gefron (Grupo Especial de Fronteira), Bope (Batalhão de Operações Especiais) e Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas).

O piloto, de 28 anos, foi preso após os celulares serem descarregados do avião. Do lado de fora do aeródromo em Cuiabá, um homem que dirigia uma Range Rover também acabou preso, após a polícia encontrar no veículo várias caixas contendo celulares de última geração entre as bagagens.

Os presos e os eletrônicos foram encaminhados à Polícia Federal, segundo a Sesp-MT (Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso).

