Reuniões entre vereadores e prefeitura ocorrerão a cada 15 dias para ampliar diálogo entre Poderes

No último encontro com o legislativo, Adriane Lopes apresentou o novo programa Vira CG na Saúde

Foram levantadas mais três pautas em mais uma reunião do Poder Executivo com o Executivo, realizada nesta segunda-feira (1°) na Câmara Municipal, considerado como uma continuação do encontro realizado no dia 18 de maio, a proposta é de se reunirem a cada duas semanas e construir um diálogo entre os dois poderes.

O presidente da Casa, Epaminondas Neto (PSDB), conhecido como Papy, e a prefeita Adriane Lopes (PP) explicam que os principais temas discutidos na reunião foram a infraestrutura, em especial as licitações de tapa-buracos após a Operação Buraco Sem Fim, o programa Vira CG na área da Saúde e a mobilidade urbana.

Papy acredita que os encontros quinzenais são uma forma de aproximação dos vereadores com a Prefeitura para articular projetos de leis oriundas do Executivo, principalmente aos parlamentares de base. “Isso permite o colega vereador e vereadora entender o desejo do Executivo, a essência dos projetos, qual é a ideia, qual é o caminho que a cidade está tomando para que a Câmara não fique tendo a informação depois que ela está toda produzida, o planejamento todo feito”.

O presidente da Casa acredita ainda que com a periodicidade aumenta o fluxo de trabalho entre os poderes. “Em reuniões periódicas para que você possa ir encerrando os assuntos, dando solução para eles. Às vezes fica muito vago, discute um assunto e só depois de mês vai falar nele de novo, então é improdutivo para a cidade. Eu penso que quanto mais continuidade tivermos com a prefeita, melhor para Campo Grande”.

A prefeita de Campo Grande comentou sobre o novo programa Vira CG na Saúde, lançado semana passada e que planeja a realização de 24 mil procedimentos médicos, com o investimento de R$ 60 milhões.

“Nós fomos levar esse programa, porque há três meses nós estávamos na Câmara Municipal e foi cobrada uma resposta na área da saúde. E agora nós levamos a resposta e já iniciamos o projeto Vira CG na Saúde na FUNCRAF, entregamos já aparelhos auditivos, realização de exames e avanços e agora nós seguimos com o dia D nos hospitais que foram contratualizados para a realização de exames e cirurgias”, explica Adriane.

Adriane ainda expõe que esteve em algumas regiões na parte da manhã para averiguar questões de mobilidade urbana e trânsito lento. “Às 7 horas da manhã, eu estava em algumas situações, passando por algumas regiões da cidade, onde nós estamos tendo o trânsito mais truncado, horário de pico, falar de mobilidade, de mudança no trânsito, que o Ciro vem fazendo esse trabalho de modernização da cidade na área de mobilidade”.

O vereador dr. Jamal (MDB) foi quem primeiro deu a ideia dos encontros entre os dois poderes e comentou que, além das três pautas principais, cada parlamentar ainda levantou outros pontos particulares. Ainda revelou que a Prefeitura deve contratar mais seis empresas para resolver o problema de tapa-buracos, ampliando o contrato das empresas atuais para acelerar o trabalho.

Já o Bato Avelar (PP) revela que alguns parlamentares propuseram ativar o prédio da maternidade que fica nas Moreninhas para “que fossem feitas pequenas cirurgias coisas mais simples sem tanta cirurgias de pequeno corte”.

Por Lucas Artur e Danielly Carvalho