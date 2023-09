Reunião do PP gera especulações sobre Tereza Cristina ao Planalto

Adriane Lopes e Alan Guedes endossam nome da senadora ao Planalto

Após a reunião da Executiva Nacional do PP (partido Progressistas), que ocorreu na noite de quinta-feira (21), na Capital Federal, os bastidores da política nacional ganharam destaque. Durante o encontro, dirigentes do partido reafirmaram a sua “independência” em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e trouxeram à tona o nome da senadora Tereza Cristina como uma possível pré-candidata à presidência da República, nas eleições de 2026.

Os integrantes do núcleo duro do centrão presente na reunião fizeram ecoar a ideia de que o PP deve lançar sua candidatura própria ao Palácio do Planalto daqui a três anos e, nesse contexto, o nome de Tereza Cristina foi mencionado com entusiasmo. No entanto, ao ser contatada pelo jornal O Estado e indagada sobre sua posição em relação a esses comentários, a assessoria de comunicação da senadora esclareceu que o fato se tratou de uma iniciativa isolada do secretário-geral do PP, Aldo Rosa, e que, oficialmente, não existe nenhum compromisso ou declaração oficial, nesse sentido.

Segundo a assessoria, o objetivo principal da reunião era a criação da “Agenda Central dos Progressistas”, um documento que reúne os princípios e compromissos fundamentais do partido. Esse texto, aprovado por unanimidade, contém 11 diretrizes que servirão de base para as ações e políticas da legenda.

Sobre o assunto, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, disse, ao jornal O Estado, que Tereza Cristina sempre terá o seu apoio em qualquer ocasião que seja. “A senadora Tereza Cristina é a mulher mais votada de MS. Uma senadora que faz um trabalho de excelência no país, já foi ministra e é uma pessoa muito preparada. Acredito que, daqui para a frente, vamos ouvir falar muito o nome dela, que tem total apoio nosso. Estamos muito felizes de estarmos no PP, ao lado de uma mulher forte que tem um trabalho consolidado e que pode ter um futuro brilhante como futura presidente do Brasil”, disse a prefeita.

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, disse, ao jornal O Estado, que não tem dúvidas de que, dentro do PP, o principal nome, hoje, é o de Tereza Cristina. “Ela é, hoje, certamente um dos principais nomes. Temos também nomes como o do governador Zema, do governador Tarcísio, que têm a intenção de disputar a eleição. Neste cenário, a Tereza, como liderança deste campo ideológico, uma pessoa do diálogo e de liderança, que conhece de perto uma das principais locomotivas do país, que é o agronegócio, se torna muito competitiva para disputar essa eleição para a presidência”, disse Alan.

A reunião

Durante a reunião em que foi ecoado o nome da senadora, o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, enfatizou a importância de estabelecer um direcionamento claro para os filiados e eleitores do partido. “Nós temos que ter um norte, para que nossos filiados e eleitores possam ter consciência de como pensam os Progressistas de todo o país. São propostas que estão em sintonia com o que pensa a maioria do povo brasileiro”, ressaltou o presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira.

A líder do Progressistas no Senado, Tereza Cristina, desempenhou um papel fundamental na elaboração da Agenda Central e na apresentação das propostas à Executiva Nacional. Ela destacou que o documento está fundamentado no respeito à Constituição, na promoção do desenvolvimento sustentável do país, na valorização de princípios universais e no compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Durante a reunião, Tereza Cristina afirmou que acredita que essa agenda será um divisor de águas para o partido e que demonstra claramente a visão e os objetivos do Progressistas.

Em meio às especulações e aos debates sobre o futuro político do PP, fica claro que a reunião da Executiva Nacional do partido trouxe à tona questões relevantes para o cenário político brasileiro, alimentando discussões sobre candidaturas e direcionamentos futuros dos grupos da direta e que Tereza Cristina pode ter lugar no quadro em 2026, para candidatura ao Palácio do Planalto.

