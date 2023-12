Morre Walewska Oliveira, ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska Oliveira morreu nesta quinta-feira (21), em São Paulo, após cair do 17° andar do prédio onde morava. A jogadora tinha 43 anos e estava aposentada desde o fim da temporada de 2021/2022, quando defendeu o Praia Clube de Uberlândia.

Conforme o registro da ocorrência, ela teria caído do 17º andar de um prédio em Cerqueira César, bairro nobre da região central de São Paulo. O corpo foi encontrado por volta das 18h30. O caso foi registrado como “morte suspeita” no 78º Distrito Policial de São Paulo, nos Jardins. A polícia analisa câmeras de segurança do prédio para entender o que aconteceu nas horas que antecederam a morte de Walewska.

Carreira

Durante toda a sua carreira, Walewska Oliveira, uma campeã nata, viu a luz do dia em Belo Horizonte, onde deu os primeiros passos em direção ao esporte aos 12 anos, ao ser aprovada em um teste no tradicional Minas Tênis Clube, na capital mineira. No mundo do vôlei, a trajetória da atleta a levou por diversos destinos, incluindo passagens por Minas, Rio de Janeiro, São Caetano, Perugia, Murcia, Odintsovo, Vôlei Futuro, Campinas, Praia Clube e Osasco.

Representando a seleção brasileira, Walewska conquistou uma impressionante coleção de títulos. Ela brilhou como campeã olímpica em 2008, ganhou a medalha de bronze em 2000 e também conquistou a prata no Mundial de 2006. Além disso, a atleta ostenta o tricampeonato do Grand Prix, que agora é conhecido como Liga das Nações.

Walewska lançou este ano “Outras Redes”, sua biografia, obra na qual contou detalhes de sua carreira. Nesta semana, em São Paulo, participou de vários eventos e esteve na Academia de Futebol do Palmeiras, onde se encontrou com o técnico ABEL Ferreira.

