Vander Loubet diz que Camila Jara é escolha de Lula para a Prefeitura em 2024

Dois dias antes da Plenária do PT em Campo Grande, o deputado federal Vander Loubet afirmou que a deputada federal Camila Jara é a escolha pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para disputar a prefeitura nas eleições de 2024 pela federação. A corrida para determinar quem será a pré-candidata pelo partido na Capital tem gerado divergências internas, já que a advogada Giselle Marques não abre mão de participar do processo de escolha e avisou que vai até as prévias.

“A Camila é nossa pré- -candidata, já orientada pelas principais lideranças e tem o apoio do presidente Lula”, assegurou o deputado Vander, durante evento de lançamento do Novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), em Mato Grosso do Sul, nessa quinta-feira (21). O deputado enfatizou que Camila Jara já conta com o apoio da maioria das lideranças locais, incluindo o respaldo do próprio presidente Lula.

Loubet também destacou a importância deste momento político para o PT, já que o partido se encontra fortalecido com a presidência da República. “É claro que, quanto mais apoio eles têm nas Capitais, com segundo turno, é fundamental ter um candidato para defender o governo. E ninguém melhor do que nós para fazer essa defesa. Estamos atraindo importantes investimentos para Mato Grosso do Sul, estou muito otimista e acredito que o Estado está passando por um grande momento”, acrescentou.

A deputada Camila Jara afirmou, durante participação no evento, que a decisão final deve ser tomada pelo diretório nacional do PT. Ela observou que o regimento interno do partido prevê a realização de prévias no ano das eleições, caso não haja consenso. No entanto, a deputada expressou preocupação com o possível desgaste que as prévias poderiam gerar. Ela contará com intervenção da direção nacional para o consenso entre as outras pré- -candidatas em torno de seu nome. “O partido, em Campo Grande, contará com o apoio do diretório nacional, para evitar a necessidade de prévias. Entendemos que cada corrente dentro do PT pode apresentar candidaturas, mas não é apropriado apresentar candidaturas avulsas”, afirmou a deputada. Além de Camila Jara, a advogada Giselle Marques e as professoras Bartô Catanante e Eugênia Portela também manifestaram a intenção de concorrer à Prefeitura de Campo Grande. Na terça-feira (19), a comissão executiva do diretório municipal do PT se reuniu e formulou carta de indicação para oficializar a pré-candidatura de Camila Jara, porém a advogada Giselle Marques emitiu nota oficial informando que, por visar um processo democrático de escolha, vai concorrer até o processo final do mesmo.

Além das Plenárias, em que as pré-candidatas são apresentadas e há a construção de projeto para plano de governo, ao final, o partido realiza prévias, caso não haja consenso em torno de um nome.

A Plenária do PT, em Campo Grande, acontece às 9h, na Câmara de Vereadores, neste sábado (23).

Por – Rayani Santa Cruz

