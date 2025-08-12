Reunião de Lula sobre tarifaço de Trump termina sem anúncio

Terminou sem definições concretas a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com ministros e assessores, realizada na tarde desta segunda-feira (11) no Palácio do Planalto, para discutir o plano de socorro às empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O encontro durou cerca de duas horas e contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Rui Costa (Casa Civil), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Sidônio Palmeira (Comunicação Social) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), além do assessor especial Celso Amorim.

Segundo fontes, a reunião teve caráter técnico e avançou nas discussões sobre o plano de contingência, mas sem previsão para anúncio. Novos encontros devem ocorrer nos próximos dias, mesmo sem a presença de Lula.

Lula conversa com Xi Jinping para reforçar parceria diante de tarifaço de Trump

Ainda na noite dessa segunda-feira, por volta das 22h, o presidente Lula conversou por cerca de uma hora com o líder chinês Xi Jinping, discutindo a parceria estratégica Brasil–China, a guerra entre Rússia e Ucrânia e o papel de fóruns como G20 e BRICS.

A ligação ocorreu em meio à tensão gerada pela tarifa de 50% imposta por Donald Trump a produtos brasileiros. O governo busca ampliar mercados e firmar novos acordos comerciais com a China para minimizar os impactos das tarifas. A sobretaxa, em vigor desde a semana passada, afetou setores como café, laranja e a indústria.

Segundo Lula, a troca de impressões incluiu a situação da guerra entre Rússia e Ucrânia e a importância de organismos como o G20 e o BRICS na defesa do multilateralismo. “Também destacamos nossa disposição em continuar identificando novas oportunidades de negócios entre as duas economias”, afirmou o presidente brasileiro.

Com informações do SBT News

