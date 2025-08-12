Mato Grosso do Sul registra recorde na abertura de empresas em julho

O setor de serviços lidera com mais de 75% dos novos registros empresariais

A Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) registrou, em julho, a abertura de 1.223 empresas, o maior número para o mês em toda a série histórica do órgão, iniciada no ano 2000. O resultado reforça o ritmo acelerado de formalizações no estado em 2025, ano em que todos os meses já ultrapassaram a marca de mil novos registros.

O setor de Serviços mantém a liderança absoluta, com 941 registros — o equivalente a mais de três quartos do total. O Comércio abriu 240 empresas, enquanto a Indústria contabilizou 42. No acumulado do ano, já são 8.116 novas empresas, sendo 6.133 no setor de Serviços, 1.693 no Comércio e 290 na Indústria.

Na análise regional, Campo Grande concentra quase metade dos novos empreendimentos de julho, com 575 registros. Na sequência aparecem Dourados (136), Três Lagoas (66), Ponta Porã (34) e Naviraí (23). Chapadão do Sul (21), Nova Andradina (20), Maracaju (18) e Paranaíba (16) também figuram entre os municípios mais ativos na abertura de empresas.

O desempenho de 2025 contrasta com o ano anterior, quando apenas dois meses — abril (1.038) e julho (1.066) — ultrapassaram a marca de mil novas empresas. Este ano, os números mensais se mantêm elevados: 1.298 em janeiro, 1.251 em fevereiro, 1.201 em março, 1.118 em abril, 1.003 em maio, 1.022 em junho e agora 1.223 em julho.

O crescimento contínuo reflete, segundo analistas, um cenário de maior dinamismo econômico no estado, impulsionado por investimentos no setor de Serviços, aumento do consumo e um ambiente de negócios mais favorável à formalização.

Por Gustavo Nascimento

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram