Mãe é presa por facilitar e receber dinheiro pelo estupro da filha adolescente, em Terenos

Nesta ultima segunda-feira (30), a mãe de uma adolescente, de 13 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi presa suspeita de facilitar o estupro da própria filha. O autor é um homem de 45 anos, irmão do padrasto da vítima.

Segundo as informações, as suspeitas inciaram quando um boletim de ocorrencia foi realizado em dezembro de 2025. A investigação contatou que o homem possuia um relacionament abusivo com a vítima entre setembro do ano passado e fevereiro de 2026. Além disso, ainda foi constatado que a mãe da menina tinha conhecimento e facilitava os abusos.

A mulher autorizava que a filha dormisse na casa do suspeito e facilitava para que os abusos acontecessem. Conforme a policia, a mulher ainda recebia uma quantia e dinheiro em troca da conivência. Foi descobeto tambem que na epoca, a mae chegou a combnar com o suspeito e a adolescente sobre como iriam mentir na delegacia.

Diante disso, foi pedida a prisão preventiva da suspeita, comprido nesta segunda-feira (30) em um assentamento em Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande, onde ela estava escondida. A mulher estava com mandado em aberto e acabou sendo capturada pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).