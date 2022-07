Republicanos e PL confirmam convenção no Estado para penúltimo dia

No penúltimo dia de confirmação dos candidatos que concorrerão ao pleito de 2022 os partidos Republicanos e PL farão suas convenções na Capital, ambos partidos anunciarão os nomes que concorrerão para deputado estadual e federal.

O Republicanos segundo o presidente estadual do partido Republicanos, Wilton Acosta fará a sua convenção no dia 04 de agosto às 19h na colônia paraguaia da capital. O partido apoia o pré-candidato Eduardo Riedel (PSDB) e o PL ainda não anunciou oficialmente com quem caminhará no Estado. “Temos bons nomes para concorrer ao pleito deste ano”, enfatizou o presidente.

O pré-candidato a deputado estadual, Coronel Davi participou da reunião executiva do PL e confirmou a convenção prevista para o dia 04 de agosto, na rua Mário Gonçalves, número 129, bairro Chácara Cachoeira, às 18 horas em Campo Grande. Com sede em Campo Grande e na forma da lei, Rodolfo Oliveira Nogueira, Presidente do PL de Mato Grosso do Sul assinou nesta terça-feira (26), o edital oficial de convocação para a Comissão Executiva Regional do partido.

Foto: Divulgação

Recentemente filiado ao partido do presidente Bolsonaro, o deputado Coronel David pontuou que essa convocação é um momento decisivo para o futuro político no MS. “Este é o pontapé inicial para alinhar nossas posições políticas frente às eleições deste ano, e mais uma vez, demonstrar o nosso apoio total ao Presidente Bolsonaro, que é um fortíssimo candidato à reeleição e também traçar estratégias de campanha para alcançar toda a população sul-mato-grossense nos ideais do partido”, frisou David.