França encerra regime de emergência sanitária por Covid

A partir de 1° de agosto, a França encerrará o regime de emergência sanitária pela Covid. De acordo com o projeto de lei aprovado nesta terça (26), não será mais obrigatório o passaporte sanitário, mas continuará a exigência do teste negativo para turistas que desejam entrar no país.

De acordo com o texto aprovado, o governo não poderá mais exigir o uso obrigatório de máscaras e nem impor medidas de confinamento ou toque de recolher. O passaporte sanitário, que permitia a entrada de pessoas vacinadas em cinemas, bares e restaurantes, já havia sido suspenso em março desse ano, mas agora ele será oficialmente encerrado. Porém, para a entrada em hospitais, centros de saúde e casa para idosos ainda será obrigatória a sua apresentação.

François Braun, ministro da Saúde da França, garante que mesmo com o fim da emergência sanitária e do regime de saída, o governo ainda manterá as disposições mínimas necessárias para a população francesa continuar sendo protegida contra a Covid.

O teste negativo obrigatório para turistas vale para maiores de 12 anos, que estejam vindo de países onde uma variante perigosa tenha sido detectada. Pessoas que queiram ir para territórios ultramarinos franceses também terão que apresentar um teste negativo, caso houver risco de saturação dos hospitais.

Essas medidas serão válidas até 31 de março de 2023, com possibilidade de ser estendida, com a aprovação do Senado e da Assembleia Nacional (Câmara baixa). Também foi aprovado pelos senadores manter o registro de testes negativos até 30 de junho de 2023, além do sistema de infectados até 31 de janeiro de 2023.

