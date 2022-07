Lei que nomeia Ciclovia Emanuelle Aleixo Gorski é sancionada na Capital

Foi sancionada hoje (27) no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), a Lei nº 6.898 de 22 de julho de 2022, denomina “Ciclovia Emanuelle Aleixo Gorski” a ciclovia localizada na Avenida Dr. Fadel Tajher Iunes, no trecho entre a Avenida Mato Grosso e a Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo.



A publicação aparece na edição de hoje do Diário e já havia passado por votação na Câmara Municipal, no começo de julho deste ano. A nome da ciclovia é em homenagem a ciclista Emanuelle Gorski que morreu, nesse local, após ser atropelada enquanto pedalava com uma amiga em 10 de março do ano passado.

Estado – No ano passado foi sancionada em Mato Grosso do Sul a Lei 5.683/2021 que institui o Dia Estadual de Conscientização e Proteção ao Ciclista. Proposta pelo deputado estadual Renato Câmara (MDB), a Lei visa promover diversas ações como palestras educativas, simpósios e atividades que busquem a conscientização e proteção dos ciclistas.

Além disso, essa Lei tem como objetivo a sensibilização de gestores públicos, empreendedores e a sociedade em geral em busca de apoio aos movimentos de cicloativismo. E também incentivar a prática do ciclismo e desenvolvimento de políticas públicas para a segurança do ciclista nos municípios.

Entre os objetivos centrais da Lei, e que passa também a contar como parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado, estão o incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte e também a contribuição para a mobilização em prol da ampliação da malha cicloviária no Estado, além da afirmação da bicicleta como modal integrado ao sistema de transporte.

Dados divulgados recentemente pela Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego), apontaram que mais de 400 ciclistas morreram na última década em Mato Grosso do Sul e o Estado se encontra na sétima posição em número de óbitos de ciclistas por atropelamento no país.

