Republicanos confirmam chegada de deputado federal no próximo mês

Antônio Vaz confirma chegada na janela partidária que pode provocar mudança no comando do partido em MS

O presidente estadual do Republicanos, deputado Antônio Vaz, afirmou que um deputado federal já está certo para se filiar ao partido durante a janela partidária de março. Sem revelar o nome, Vaz garantiu que a definição está tomada e que a oficialização deve ocorrer nas próximas semanas. Ao que tudo indica, pode ser alguém do PSDB.

“Não posso falar agora. Mas é certo que ele vem. Isso eu posso adiantar”, declarou.

Segundo ele, a chegada do parlamentar federal pode, inclusive, provocar mudanças na presidência estadual da legenda. Vaz explicou que, tradicionalmente, quando um deputado federal se filia ao partido, ele tem a prerrogativa de assumir o comando estadual.

“Se vier um federal, pela posição do federal, ele tem a prerrogativa de assumir o partido, a presidência. Mas comigo é bem tranquilo. Eu estou no partido desde a fundação. Fui um dos primeiros republicanos, já fui presidente várias vezes, então, para mim, é tranquilo”, afirmou.

Apesar da sinalização, Vaz negou que a possível entrega da presidência faça parte de uma negociação para atrair o novo filiado. “Não existe isso. Mas sempre funciona assim. Vem o federal, a prerrogativa é dele”, disse.

Além da possível filiação de um deputado federal, o Republicanos também avança na formação da chapa estadual. De acordo com Antônio Vaz, o partido já conta com 14 pré-candidatos a deputado estadual e trabalha para completar as 25 vagas necessárias.

“Já temos mais da metade da chapa montada. Já tenho 14. São 25. Não falta muito. Tem mais meia dúzia que falta conversar e outros nomes vindo também”, destacou.

Vaz ainda indicou que há deputados estaduais próximos de oficializar a entrada na sigla, mas evitou revelar nomes. “Tem deputado daqui [Assembleia] que vai, mas não posso falar agora”, afirmou.

Maior aposta

Entre os nomes mais comentados nos bastidores está o do deputado federal Beto Pereira (PSDB), que recentemente assumiu a presidência estadual do partido. Antônio Vaz já declarou, em entrevistas anteriores ao Jornal O Estado, que manteve conversas avançadas com Beto, mas nunca confirmou a filiação.

Por sua vez, Beto Pereira também nunca escondeu o respeito que tem pelo Republicanos, embora jamais tenha confirmado oficialmente uma possível mudança de legenda. Apesar disso, a permanência dele no PSDB ainda é tratada com cautela nos bastidores políticos.

A reportagem do Jornal também entrou em contato com os deputados federais Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende para questionar se há possibilidade de troca de partido por parte de ambos.

Em resposta Geraldo Resende destacou que há um compromisso firmado entre os parlamentares do PSDB para permanência conjunta na sigla.

“Existe um compromisso firmado entre os três deputados do PSDB, de permanecerem juntos para disputar as eleições. E que a gente fizesse, logicamente, uma chapa que garantisse a reeleição dos três e a possibilidade de ampliarmos essa representação”, afirmou.

Segundo Resende, qualquer eventual mudança precisaria ser discutida coletivamente.

“Esse compromisso está em pé. Caso haja alguma conversa na saída de alguns dos deputados, tem que ser pactuado entre os três, junto também com a articulação política da recondução, ou seja, articulado politicamente no processo da construção da candidatura à reeleição do governador Eduardo Riedel”, declarou.

O deputado Dagoberto Nogueira, assim como Resende, também confirmou a permanência dos três deputados de bancada. “A intenção nossa é dos três deputados, nós ficarmos no PSDB. Não tem nenhuma outra possibilidade a não ser essa, pelo menos por enquanto”, disse.

Por Brunna Paula

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais