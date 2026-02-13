Brasileirão: Corinthians, Fluminense e Athletico-PR vencem; Palmeiras bate Inter e assume a liderança

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro teve noite movimentada nessa quinta-feira (12), com vitórias de Corinthians, Fluminense e Athletico-PR, além do triunfo do Palmeiras fora de casa, que colocou o time alviverde no topo da tabela. A rodada teve pênalti defendido, estreia de reforço e gol decisivo nos acréscimos.

Em São Paulo, na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0. Gabriel Paulista abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo, de cabeça, e Matheus Bidu ampliou aos 29. O goleiro Hugo Souza foi decisivo ao defender pênalti cobrado por Isidro Pitta. A partida marcou a estreia do volante Allan, emprestado pelo Flamengo, que entrou no segundo tempo e teve bom desempenho. Com o resultado, o Timão chegou a três pontos e ocupa a 12ª posição; o Bragantino, com seis, caiu para o sexto lugar.

Já em Curitiba, o Athletico-PR derrotou o Santos por 2 a 1 na Ligga Arena. Julimar marcou de pênalti aos 5 minutos do primeiro tempo, após falta confirmada com auxílio do VAR, e Thaciano empatou aos 15. O gol da vitória saiu aos 45 do segundo tempo, quando Viveros desviou cobrança de escanteio. O Athletico soma seis pontos e é o quinto colocado; o Santos tem um ponto e aparece em 19º. O atacante Neymar criticou o estado do gramado da Ligga Arena nas redes sociais.

No Rio de Janeiro, o Fluminense superou o Botafogo por 1 a 0 no Maracanã. Lucho Acosta marcou aos 9 minutos do segundo tempo após falha do goleiro Neto. Mesmo com a expulsão de Cannobio, aos 15, o Tricolor segurou a vantagem e chegou a sete pontos, assumindo a vice-liderança. O Botafogo permanece com três pontos, em 11º, e ainda perdeu Allan e Danilo por lesão.

A liderança ficou com o Palmeiras, que venceu o Internacional por 3 a 1 no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Gustavo Gómez abriu o placar, Ronaldo empatou para o Colorado, e Vitor Roque e Andreas Pereira garantiram o triunfo alviverde. Com sete pontos e melhor saldo de gols, o Palmeiras assumiu a ponta. O Internacional segue sem vencer e ocupa a 19ª posição.

O Brasileirão agora faz pausa para as decisões estaduais e retorna no dia 25. O Fluminense visita o Palmeiras na Arena Barueri, enquanto o Botafogo recebe o Vitória no Nilton Santos.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais