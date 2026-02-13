Campo Grande: Spipe Calarge recebe obras de extensão da rede de esgoto

Obras terão início no sábado (14) e serão realizadas por etapas, entre a Avenida Interlagos e Rua Assunção

A Rua Spipe Calarge receberá, a partir deste sábado (14), obras de extensão da rede de esgoto. A intervenção faz parte do plano de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da capital e tem como objetivo melhorar a coleta e o direcionamento adequado dos efluentes na região.

Ao todo, serão executados aproximadamente 408 metros de rede coletora de esgoto. Para garantir mais organização e segurança durante os trabalhos, a obra será realizada por etapas, com bloqueio total da via, uma quadra por vez, no trecho entre a Avenida Interlagos e a Rua Assunção.

O cronograma prevê que os serviços ocorram durante o feriado de Carnaval, incluindo sábado e domingo, o que permite maior agilidade na execução e reduz impactos prolongados na rotina da região.

Durante o período de interdição, motoristas devem ficar atentos à sinalização instalada no local e utilizar rotas alternativas. Moradores e comerciantes serão orientados conforme o avanço das frentes de trabalho.

A concessionária reforça que as obras são temporárias, mas trazem benefícios permanentes, contribuindo para a saúde pública, qualidade de vida e valorização urbana.

