Caixa libera até R$ 1.000 do FGTS, para nascidos em novembro nesta quarta-feira

Nesta quarta, o Governo Federal segue com as liberações extraordinárias do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O governo autorizou o saque de até R$ 1.000 por pessoa na tentativa de injetar mais dinheiro na economia. Amanhã serão contemplados os trabalhadores nascidos em novembro.

O saldo será depositado automaticamente na conta digital do Caixa Tem. O cidadão pode movimentar a quantia por lá, e terá a opção de transferir o valor para outra conta de outro banco. Cabe ressaltar que é possível receber menos que o patamar de R$ 1.000. Porém nunca um valor maior.

Segundo a Agência Brasil, para consultar o valor disponível e a data de recebimento, basta o trabalhador acessar o app FGTS (disponível na Google Play e na App Store) ou comparecer a agências da Caixa Econômica Federal.

Ao todo, estima-se que pouco mais de 3,2 milhões de brasileiros tenham direito ao saldo. A grande maioria não precisa realizar uma solicitação, mas em alguns casos específicos o pedido é necessário.

Após o dinheiro ser creditado na poupança digital, o trabalhador que não quiser receber pode solicitar que o montante volte para sua conta do FGTS. Isso pode ser feito até 10 de novembro.

No caso do trabalhador não sacar o dinheiro ou não informar, o valor para conta de origem no FGTS, com correção monetária.

