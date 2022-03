Representantes do Polo Empresarial Norte da Capital se reúnem com Carlão na Câmara

Na manhã de hoje (14), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão-PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, recebeu em seu gabinete empresários do Polo Empresarial da Região Norte, composta pela região do Segredo na Capital, saída para Cuiabá.

Junto com o secretário municipal, Rudi Fiorese, da Sisep (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos), o Presidente da Assepen (Associação dos Empresários do Polo Empresarial Norte), Marcos Tavares falou que entre as demandas estão pedidos de melhorias nas ruas, iluminação pública e drenagem. “Eles vieram solicitar ajuda da Câmara na cobrança à secretária para realizar de forma emergencial as obras de melhorias na infraestrutura da Região”, explicou Carlão.

O secretário Rudi se comprometeu em atender as reivindicações do grupo empresarial e ressaltou que neste período de chuvas intensas a cidade está em ritmo de força tarefa para resolver os estragos, mas que a Sisep vai priorizar a demanda apresentada pelo grupo.

Com informações da assessoria