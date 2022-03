Peça “O Homem Mais Inteligente da História”, será encenada na Capital em Abril

Baseado na obra do ilustre Augusto Cury,”O Homem Mais Inteligente da História” será encenado na Capital, no dia 9 de abril, no Teatro Dom Bosco. A peça será de 1 sessão, às 21 horas.

Considerado um dos mais renomados psiquiatras das últimas décadas, com mais de 25 milhões de livros publicados e vendidos só no Brasil, Augusto Cury, lançou o livro ” O Homem Mais Inteligente da História” em 2016, com mais de 15 anos de estudos e pesquisa.

A obra conta a vida e trajetória do cientista Marco Polo, especialista sobre como a mente funciona. Ele é desafiado pela ONU (Organização das Nações Unidas) a estudar a inteligência de Jesus. Marco Polo é ateu, mas aceita esse desafio e passa sob um longo caminho de descobertas e desafios.

O espetáculo fala sobre vários aspectos, entre elas, gestão de emoção, autocontrole, solidariedade e amor. E ainda trata com muita responsabilidade e sensibilidade, temas polêmicos sobre depressão e violência contra mulher.

A obra é assinada pelo próprio autor e a sob direção de Cristiane Natale .

Os ingressos estão sendo vendidos no stant do Comper Jardim dos Estado. Outras informações pelo telefone (67) 99296-6565.