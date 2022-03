No Dia dos Animais saiba mais sobre o amor que os une ao homem

Quem não tem um animal de estimação ou gostaria de ter um pet para harmonizar a casa? Importante no trabalho dos policiais ou como companheiros de crianças, hoje (14), se comemora o Dia Nacional dos Animais. O objetivo da data constar no calendário é de conscientizar as pessoas sobre os cuidados que os animaizinhos merecem, sejam eles, domésticos ou selvagens.

O posicionamento das pessoas com o meio ambiente e a preservação dos biomas e seus diferentes aspectos também é debatido no Dia dos Animais.

O coordenador da Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal), Bruno Nóbrega, fala sobre a relevância dessa data: “esse dia fala também sobre a guarda responsável e tendo como importância não só comemorar, mas conscientizar sobre o papel da natureza e dos animais na nossa vida”.

Nesse dia também é valido lembrar que maltratar animais é crime pela Lei 17.477/2021, assegurado pela legislação brasileira. Inclui como maltratos: bater; deixar sem alimento, abrigo e água; abandonar os animais domésticos; deixar preso e não tratar de suas doenças.

Recentemente, após denúncia de O Estado Online, Bruno Nóbrega chefiou o resgate de 14 gatos que estavam abandonados e residindo no antigo prédio do Incra (Instituto Nacional de Reforma Agrária), localizado na Avenida Afonso Pena. Ele conta que pegar os animais implica a pasta, cuidar, vermifugar, castrar e vacinar.

“Fazemos esse trabalho para o controle desses animais, cuidando e evitando o abandono”, disse Bruno.

Adote

A próxima Feira de Adoção de cães e gatos será realizada pela Prefeitura da Capital, será no mês de abril. A data ainda será definida.