Renato Câmara é homenageado com Título de Cidadão Campo-Grandense

Deputado estadual recebeu a honraria durante solenidade em comemoração aos 126 anos da Capital

O deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, recebeu nesta quinta-feira (21) o Título de Cidadão Campo-Grandense. A entrega ocorreu em sessão solene no auditório Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, durante as comemorações dos 126 anos de Campo Grande.

A homenagem, concedida pela Câmara Municipal e entregue pelo vereador Dr. Jamal, reconhece a contribuição do parlamentar ao desenvolvimento da Capital e de Mato Grosso do Sul.

Em discurso, Renato afirmou que o reconhecimento reforça seu compromisso com a população: “É uma honra receber esse título das mãos do Dr. Jamal, um profissional respeitado no meio médico e por quem tenho grande admiração. Nesta noite tão especial, ao lado da minha esposa Cristiane Iguma e do meu filho Leo, fico ainda mais feliz porque a saúde é área prioritária dos investimentos das emendas que destinamos. Esse reconhecimento reforça meu compromisso de continuar servindo às pessoas, de ser útil e trabalhar pelo bem comum”.

A solenidade reuniu autoridades estaduais e municipais, além de familiares e amigos. Também foram entregues, na mesma noite, o Título de Cidadão Benemérito e a Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira”.

