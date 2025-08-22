Mulher e filhas, incluindo bebê de 47 dias, ficam gravemente feridas após atropelamento por motociclista embriagado em Camapuã

Uma mulher e suas duas filhas, uma delas com 47 dias de vida, foram atropeladas por um motociclista embriagado na noite de quinta-feira (21), no bairro Vila Izolina, em Camapuã, cidade do interior distante 141 quilômetros de Campo Grande. As três vítimas foram socorridas em estado grave.

De acordo com informações da polícia, divulgadas pelo site Veja Folha, o atropelamento ocorreu na Rua Alcindo Francisco. A família caminhava pela via quando o condutor da motocicleta perdeu o controle da direção e atingiu as vítimas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a mãe e as duas crianças, de 47 dias e 4 anos, ao Hospital de Camapuã. Devido à gravidade dos ferimentos, as três foram transferidas para a Santa Casa de Campo Grande.

Conforme avaliação médica preliminar, a bebê e a irmã apresentaram traumatismo craniano leve. Já a mãe está com suspeita de fratura na coluna.

O motociclista foi preso em flagrante no local e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Camapuã. Ele deve responder por lesão corporal grave e por dirigir sob efeito de álcool.