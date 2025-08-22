DOF recupera carro furtado de São Paulo durante operação na fronteira em Bela Vista

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram, na quinta-feira (21), um veículo Hyundai HB20 com registro de furto no Estado de São Paulo. A apreensão ocorreu durante um bloqueio policial na BR-060, na zona rural de Bela Vista, região de fronteira com o Paraguai.

Segundo o DOF, o condutor do veículo desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, iniciando uma perseguição. Após alguns quilômetros, o motorista abandonou o carro e fugiu a pé por uma área de mata. Apesar das buscas realizadas, nenhum suspeito foi localizado até o momento.

Durante a checagem do automóvel, os policiais constataram que o HB20 circulava com placas falsas. A investigação revelou que o carro havia sido furtado em junho deste ano, na cidade de América, interior de São Paulo.

O veículo foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Bela Vista, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.

A operação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que tem como objetivo reforçar a segurança nas regiões fronteiriças e combater crimes como o tráfico de drogas, armas e o roubo de veículos.