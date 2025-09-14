Reinaldo Azambuja entrega pedido de desfiliação do PSDB dia 20

Ex-governador, no dia 21, assinará ficha de filiação no PL de Mato Grosso do Sul

Nesta semana, mais precisamente dia 20, Reinaldo Azambuja ex-governador de Mato Grosso do Sul por dois mandatos irá renunciar a presidência do diretório regional do PSDB para que no dia seguinte, (21) possa assinar ficha de filiação ao PL. Pelo menos 18 prefeitos devem acompanhá-lo e ainda tem a promessa de que alguns deputados estaduais e federais deverão acompanhá-lo entre os meses de março e abril quando vai abrir a janela de transferências de políticos com mandato.

“Entrego o meu pedido de desfiliação do PSDB no dia 20 e deixo a presidência do diretório Regional do partido nesta mesma data”, afirmou o ex-governador nesta semana, que, no entanto, não quis comentar sobre como ficará a agremiação. Na prática, o atual vice da Executiva regional do PSD, deputado federal Geraldo Resende, assume a presidência e terá a missão de comandar a transição num prazo de 30 dias, quando a direção nacional poderá convocar eleição ou simplesmente nomear uma Executiva provisória.

A saída de Reinaldo do PSDB não encerra a sua influência no PSDB uma vez que boa parte dos atuais membros do partido permanecerá e conforme já se comenta nos bastidores a Executiva nacional irá entregar a Beto Pereira, fiel seguidor de Reinaldo, a incumbência de presidir a Comissão provisória que será formada.

O partido que esteve à frente do Governo do Estado desde 2014 passará a ser um braço auxiliar na composição da chapa que vai apoiar Eduardo Riedel, agora filiado ao PP, na disputa eleitoral de 2026.

A saída de Reinaldo Azambuja do PSDB vem acontecendo de forma gradual, pois inicialmente ele entregou o cargo de Tesoureiro da Executiva Nacional do partido e vai se desincompatibilizando das funções de comando na agremiação à qual está filiado há mais de 30 anos. ” Tive minha ficha no PSDB abonada pelo ex-prefeito de Campo Grande e ex-senador Lúdio Coelho há mais de 30 anos e saio pela porta da frente ciente de ajudei o partido a crescer no estado”, afirmou o ex-governador.

Prefeitos

Os prefeitos que devem deixar Azambuja são: Marcos Calderan (Maracaju), Henrique Ezoe (Rio Negro), Thalles Tomazelli (Itaquiraí), Juliano Ferro (Ivinhema), Josmail Rodrigues (Bonito), Rosária de Fátima (Mundo Novo), Juliano Guga Miranda (Jardim), Manoel Aparecido, o Cido (Anastácio), Neco Pagliosa (Caracol), Aldenir Barbosa (Novo Horizonte do Sul), Weliton Guimarães (Alcinópolis), Wagner Ponsiano (Fátima do Sul), Cláudio Ferreira (Jaraguari), Ivan da Cruz Pereira, o Ivan Xixi (Paraíso das Águas), Arino Jorge (Rochedo), Erlon Fernando (Sete Quedas), Rogério Torqueti (Tacuru) e Clovis José do Nascimento, o Clovis do Banco (Taquarussu).

Municipal

As mudanças na Executiva estadual devem se refletir na direção do partido na capital, pois Beto Pereira, que é atual presidente deixar o cargo e o presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto, o Papy, confirmou a articulação para ampliar a participação de vereadores da capital na executiva estadual do PSDB. “Marcelo Miranda é o vice-presidente e, como o Beto está saindo da presidência municipal para focar na chapa estadual, o Marcelo deve assumir. Todos nós, vereadores aqui da capital, vamos estar na direção também, na executiva”, disse.