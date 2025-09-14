Motorista que morreu após cair em córrego é identificado

Foto: Reprodução/ Facebook
Foto: Reprodução/ Facebook

O motorista que morreu após cair no Córrego Segredo, no cruzamento da Marechal Rondon com a Ernesto Geisel foi identificado como Gabriel Vieira Santos, de 29 anos.

Na deste domingo (14), Gabriel conduzia o veículo Onix após bater em outro veículo no cruzamento localizado no bairro Amambaí, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi arrastado pela correnteza e encontrado metros a frente. A suspeita indica que ele tenha andado até o local, porque o nível da água era baixo.

O acidente ocorre por volta das 02h 35 da madrugada. Segundo o boletim de ocorrência, os veículos envolvidos eram um Polo e um Ônix. O motorista do Ônix caiu no córrego capotado e foi a vítima do grave acidente de trânsito. O corpo dele foi levado pela correnteza e foi localizado, metros à frente, na avenida Afonso Pena.

A outra motorista que se envolveu no acidente teve ferimentos e foi socorrida pelo Samu (Serviço Móvel de Urgência), sendo encaminhada posteriormente para a UPA Santa Mônica.

Os veículos ainda seguem no local do acidente e o ônix dentro do córrego.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram.

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *