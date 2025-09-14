Mulher é encontrada morta com possíveis sinais de golpes de madeira em Bela Vista

Na tarde deste sábado (13), uma mulher identificada pelo apelido Ana Machadão, foi encontrada morta na Rua Oriosto Silveira Lino no bairro Espírito Santo, em Bela Vista. O corpo foi encontrado por volta das 14h sem vida com sinais de agressão.

Segundo o site Fronteira News, o corpo apresentava múltiplas lesões provocadas por golpes de madeira, possivelmente por uma tora. A vítima era conhecida na região e relatos informaram que ela era usuária de drogas.

Familiares da mulher relataram que Ana foi vistapela última vez com vida foi por volta das 8h da manhã.

No início da tarde, foram acionados a Polícia Militar e os serviços de emrgência. A equipe da perícia também esteve no local. para realizar os primeiros levantamentos. Não há mais informações sobre suspeitos ou testemunhas do crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

