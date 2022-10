Reinaldo Azambuja confirma Riedel para segundo turno

O atual governador Reinaldo Azambuja (PSDB), votou por volta das 8h30 na escola Estadual. Lúcia Martins Coelho no Centro da Capital, neste domingo (2) e enfatizou o apoio ao ex-secretário e amigo tucano, Eduardo Riedel (PSDB).

Acompanhado de sua esposa, Azambuja declarou: ‘Tenho confiança que o Eduardo estará no segundo turno. Todas as pesquisas indicam ele para o segundo turno.” disse Azambuja.

Na última pesquisa divulgada ontem (1), Riedel aparece com 19,30% das intenções de voto, confirmando a disputa para o segundo turno.

Havendo segundo turno o TRE (Tribunal Regional Eleitoral), confirmou a votação para o dia 30 de outubro.

Com informações: Willian Leite