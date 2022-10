Segurança garante votação tranquila na fronteira

Em Ponta Porã, cidade de fronteira com Pedro Juan Caballero (Paraguai), o clima foi de tranquilidade teve início às 7h da manhã deste domingo, 2 de outubro, moradores Mato Grosso do Sul estão indo às urnas para votar. Cerca de 70 mil pessoas estão aptas a votar no município de acordo com as informações do Tribunal Regional Eleitoral/MS,.

De acordo com o Secretário Municipal de Segurança Pública de Ponta Porã, Marcelino Nunes de Oliveira, foi organizado um forte esquema de segurança para que os eleitores possam ter acesso às urnas de forma ordeira. Em foto encaminhada à imprensa, populares formam uma fila para votar, na Escola Estadual Ade Marques.