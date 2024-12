Reforma Tributária: votação no Senado é adiada para esta quinta

A votação da reforma tributária no Senado, inicialmente prevista para ser concluída ontem (11), foi adiada para esta quinta-feira (12). O adiamento ocorreu após um dia de intensas discussões e modificações de última hora no projeto que estabelece novas regras para os impostos no Brasil.

Diante da necessidade de readequar o calendário, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu cancelar a sessão do Congresso Nacional prevista para esta quarta-feira. Essa decisão busca garantir que haja tempo suficiente para analisar e regulamentar o projeto antes de enviá-lo à Câmara dos Deputados.

A proposta da reforma tributária já foi aprovada pelos deputados, mas as mudanças introduzidas pelos senadores exigem uma nova apreciação na Câmara. Antes disso, o texto precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. No entanto, até as 21h desta quarta-feira, a votação na CCJ ainda não havia começado, mesmo com a sessão tendo sido iniciada pouco antes das 15h.

A previsão é de que a análise na CCJ seja concluída ainda hoje, incluindo a votação de destaques, nos quais os pontos sem consenso são deliberados individualmente.

Com o novo cronograma, a votação do projeto na Câmara foi postergada para a próxima semana. Caso o plano inicial tivesse sido mantido, as regras da reforma tributária poderiam ter sido finalizadas ainda nesta semana.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais