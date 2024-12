Governo do Estado também antecipa entrega dos kits escolares para o ano letivo de 2025

Logística de entregas garante que unidades escolares da Capital e do interior possam receber materiais até o início do Ano Letivo de 2025

Antes mesmo do Ano Letivo de 2024 chegar ao fim, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação), antecipou a entrega dos kits escolares em Campo Grande e no interior.

Marcos Macarini, coordenador de Administração e Apoio Operacional da SED, responsável por toda a logística de entregas, detalha como a organização de distribuição foi pensada para ser realizada em todo o Estado. “Em Campo Grande são nove rotas de entrega e no interior mais 15, por isso, o trabalho da logística na entrega dos materiais é tão importante e fundamental para que haja uma celeridade, mas também uma organização na distribuição de todos os itens”, explica o coordenador.

De acordo com o gestor, das nove rotas de Campo Grande, três delas já concluíram as entregas e o envio para as unidades escolares do interior também já começaram. “Iniciamos a entrega dos kits que atenderão os estudantes no ano de 2025 ainda na primeira semana de dezembro, isso só foi possível diante da organização da logística para que os estudantes já iniciem as aulas com os materiais escolares, além disso, os uniformes também começarão a ser entregues ainda nas primeiras semanas de janeiro”, completa Macarini.

A Escola Estadual Maestro Frederico Lieberman, localizada em Campo Grande, já recebeu todos os kits para atender os alunos matriculados para o ano letivo de 2025. Segundo a diretora da unidade, Ana Elisa Spazzapan, os kits entregues com antecedência impactam direto na aprendizagem dos estudantes. “Muitos chegam na escola sem material e, sem dúvidas, iniciar o ano já com o kit escolar completo faz a diferença. Desta forma, o estudante já começa a se organizar desde o primeiro dia de aula”, afirma a diretora.

O investimento feito pelo Governo em mais de 190 mil kits escolares é superior a R$ 14,7 milhões, garantindo um retorno às aulas no dia 17 de fevereiro com a tranquilidade que o período requer. “A Educação é fator chave para alcançarmos nossos objetivos, de trazer o desenvolvimento que projetamos para Mato Grosso do Sul”, diz o governador Eduardo Riedel.

Com Gov MS

